〔美国企业〕视频网站Hulu可能吸引雅虎、谷歌等参与竞购--消息人士

路透纽约8月24日电---根据知悉情况的人士说,互联网视频网站Hulu的初次竞购截止期限从周三延长至本周末,以让有兴趣的买家有更多时间审视Hulu的财务资讯.

这位人士说,雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)、谷歌(Google)(GOOG.O)、DirecTVDTV.O和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)均名列准备提出竞价的买家.视频网站Hulu的投资方有新闻集团(NWSA.O)、迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)、Comcast Corp(CMCSA.O)旗下的美国国家广播公司(NBC)以及Providence Equity Partners.

根据数名接近此次竞购过程的人士对路透说,Hulu的拥有者希望此次竞购至少能售得20亿美元.这些人士因协商过程需保密而要求不具名.

华尔街日报本周稍早报导称,买家提出的竞购价可能低到5亿美元.

其中一位人士称,若这麽"低"的价格得标则很"荒谬".

Hulu的财务顾问摩根士丹利(Morgan Stanley)和Guggenheim Partners已经与部分潜在买家会面.

本文中所有提及的公司均不愿对此事置评.(完)