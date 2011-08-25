〔美国企业〕视频网站Hulu可能吸引雅虎、谷歌等参与竞购--消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月24日电---根据知悉情况的人士说,互联网视频网站Hulu的初次竞购截止期限从周三延长至本周末,以让有兴趣的买家有更多时间审视Hulu的财务资讯.
这位人士说,雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)、谷歌(Google)(GOOG.O)、DirecTVDTV.O和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)均名列准备提出竞价的买家.视频网站Hulu的投资方有新闻集团(NWSA.O)、迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)、Comcast Corp(CMCSA.O)旗下的美国国家广播公司(NBC)以及Providence Equity Partners.
根据数名接近此次竞购过程的人士对路透说,Hulu的拥有者希望此次竞购至少能售得20亿美元.这些人士因协商过程需保密而要求不具名.
华尔街日报本周稍早报导称,买家提出的竞购价可能低到5亿美元.
其中一位人士称,若这麽"低"的价格得标则很"荒谬".
Hulu的财务顾问摩根士丹利(Morgan Stanley)和Guggenheim Partners已经与部分潜在买家会面.
本文中所有提及的公司均不愿对此事置评.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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