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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 09:19 BJT

《外汇动态》美元在贝南克周五演说後可能上探77.50日圆

0102GMT---美元空仓可能被轧平,将美元推向三周高位约77.50日圆JPY=;东京一家银行一交易员表示,美联储主席贝南克明日在杰克森霍尔(Jackson Hole)可能不会表明将推出强力的货币宽松措施,或将令投资人大失所望.

他补充说,出口商的美元卖盘,料令美元弹升力道受限,且未见重大的停损点可将美元一路推升至77.50,该点高于8月22日盘中高位77.23.

美元最新报价持平为76.98日圆.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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