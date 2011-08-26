〔台湾货币市场〕8月26日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北8月26日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,096.5亿台币.
--国库券财100-2到期192.82亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期6,319亿台币:
08/27 453.50亿
08/28 869.50亿
08/29 38.00亿
08/30 82.00亿
08/31 1,664.50亿
09/01 912.00亿
09/02 2,299.50亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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