〔台湾新债〕台电将于9月7日招标80亿台币有担债,低于市场预期

路透台北8月25日电---台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司将在9月7日招标七年及10年有担保公司债,金额计划80亿台币,较市场预期的100亿为低.

根据台电标单,可依投标结果增额发行50%或减额发行30%.其中,七年券为30亿台币,10年券为50亿台币.

台电相关人士表示,发债量较预期为低,主要是考虑目前公司的资金需求,以及同时期发债的企业较多.

全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)甫于22日标售180亿台币公司债.台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)也将在本月30日标售上限200亿台币的公司债.

公债交易商表示,虽然债市在避险资金涌入下走多,但公司债发行量过大,对筹码面不利.(完)