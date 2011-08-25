〔台湾新债〕台电将于9月7日招标80亿台币有担债,低于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月25日电---台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司将在9月7日招标七年及10年有担保公司债,金额计划80亿台币,较市场预期的100亿为低.
根据台电标单,可依投标结果增额发行50%或减额发行30%.其中,七年券为30亿台币,10年券为50亿台币.
台电相关人士表示,发债量较预期为低,主要是考虑目前公司的资金需求,以及同时期发债的企业较多.
全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)甫于22日标售180亿台币公司债.台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)也将在本月30日标售上限200亿台币的公司债.
公债交易商表示,虽然债市在避险资金涌入下走多,但公司债发行量过大,对筹码面不利.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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