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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 11:38 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,惟现金股利发放令资金分配不均

路透台北8月25日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平.今日市况平稳,客户以到期续作为主,但因现金股利发放令资金分配不均,寻找新钱需多打几通电话.

资金调度人士指出,今日有269亿台币的中钢(2002.TW)现金股利发放,投信资金多缺不一.另外,部分寿险则有余钱投入RP市场,不过对成交利率坚持依旧,丝毫没有弹性空间.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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