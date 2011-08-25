〔台湾新债〕台电本次有担债计画发行金额偏低,但全年发债计画未变(更新版)

(新增公司与市场人士说法)

* 台电将四度标债,惟下调计画发行金额至80亿台币

* 因同时期发债的企业较多与配合自身资金需求

* 下半年发行500-600亿台币公司债计画未变

路透台北8月25日电---担心筹码供应过多,台湾最大公司债发行单位--台湾电力今年第四度标售的有担保公司债,意外地下调计画发行金额至80亿台币,前三期的计画金额均为100亿.

跟据券商周四提供的台电竞标文件,将在9月7日招标七年及10年有担保公司债.其中,七年券为30亿台币,10年券为50亿台币.可依投标结果增额发行50%或减额发行30%.

台电相关人士表示,发债量较预期为低,主要是考虑目前公司的资金需求,以及同时期发债的企业较多.

不过他也强调,下半年发行500-600亿台币公司债的计画还没有改变."目前这样就够了,而且我们还会继续发."

台电今年已发行443亿公司债,全年发行额度将在1,000亿台币左右,明年则计画发行1,000-1,200亿台币公司债.[ID:nCT0457739]

全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)甫于22日标售180亿台币公司债.台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)也将在本月30日标售上限200亿台币的公司债.

公债交易商表示,虽然债市在避险资金涌入下走多,但公司债发行量过大,对筹码面不利.

台电此次公司债保证银行为台湾银行、土地银行与兆丰银行.

台电前次标售的10年期有担保公司债以1.75%定价,较市场预期的约1.70%高出不少.七年期债券以1.65%定价,较前次标售的1.55%高出约10个基点,两期券各发行60及90亿台币,总共发行150亿台币,较原计划100亿台币增量50%.[ID:nCH0064751]

台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)