〔路透基点〕台湾光国8亿台币联贷案完成募集,六家银行参与--RLPC

路透香港8月25日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾体育用品厂商光国股份有限公司8亿台币七年期联贷案已完成募集,六家银行参与.

统筹主办行、额度分配行及管理行为土地银行,承贷3亿台币.

其他五家银行为一般参贷行,包括第一银行(1.5亿台币)、彰化银行(1.3亿台币)、农业金库(1亿台币)、华南银行(8,000万台币)及合作金库银行(4,000万台币).

联贷案A部分为4.20亿台币定期贷款,用于再融资;B部分为2亿台币循环贷款,用于营运资本;C部分为3.8亿台币循环信用,用于开发信用状;D部分为3.8亿台币循环信用,用于营运资本.A及B部分合计不得高于4.2亿台币,C及D部分合计不得高于3.8亿台币.

A部分之中,A1为4亿台币,由光国公司董事长担保,以土地及厂房抵押;A2为2,000万台币,无担保抵押.

A1贷款利率为六大行库的一年期存款平均利率加码110个基点,A2则为依相同基准加码135个基点.六大行库为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、土地银行、合作金库银行.

B部分及D部分按相同基准加码135个基点.

C部分费用为信用状总金额的0.05%.

银行以两种层次参贷:承诺2亿台币以上的共同主办行获得20个基点费用,承诺1-1.99亿台币的一般参贷行获得10个基点费用.

若A部分动用额度低于100%,将有一笔20个基点承诺费用.

A部分定期贷款分14期每半年不等额偿还--2.4%(1-2), 3.6% (3-4), 6% (5-6), 8.3% (7-10), 9.5% (11-12), 11.9% (13-14)--平均期限4.1年.

财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高2.2倍,利息覆盖比率最低4倍,有形净值最低3亿台币.

8月11日完成签约.(完)