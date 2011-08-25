《全球主要央行动态》--8月25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月18日-8月25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在日本经济新闻发表的专访中表示,若经济明显趋软且通缩风险再现,他"至少"会支持联储采取行动.布拉德还表示,美联储实施的货币政策已十分宽松,美国通胀风险已升高;预期2011年下半年美国经济将加速成长,并将延续至2012年.[ID:nCN1916589]

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示,经济复苏的下行风险正在加大.预计今年经济将增长2%,此後两年将分别增长3%.今年剩馀时间里通胀率料从当前水平下降,且将持续明年.[ID:nCN1912487]

**欧元区**

欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克在德国商报一篇专访中称,在过长时间内维持过低利率会导致过多风险,削弱成长潜力.他认为,欧元区共同债券是一个错误的解决方案,对解决危机来说是治标不治本,将欧洲金融稳定机构(EFSF)规模扩大一倍,或者欧洲央行向系统注入更多资金都不会起到作用,他并称,欧洲央行购买债券的规模和速度将取决于市场的紧张态势持续多久.[ID:nCN1911413]

奥地利杂志Profil引述欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼的话报导称,他担心欧元区国家不会按计划迅速推动议会批准调整欧洲金融稳定机构(EFSF)援助资金规模.原设定的期限在10月底.[ID:nCN1914625]

**英国**

英国央行货币政策委员会委员布罗德班特接受英国广播公司(BBC)采访时称,出于对经济疲弱的担忧,他对通胀问题的强硬立场有所软化.布罗德班特在6月、7月和8月三次投票支持货币政策保持不变.[ID:nCN1916527]

英国央行货币政策委员会委员威尔称,英国第三季经济成长可能快于第二季,故现在不适宜推出进一步量化宽松政策.[ID:nCN1909335]

**加拿大**

加拿大央行总裁卡尼称预计经济成长将在今年下半年加速,但"强劲的外部不利因素"现在正更猛烈的来袭,预计第二季经济微幅成长或小幅萎缩,央行在任何可能的撤走货币刺激措施行动上将"谨慎".他还表示美国正面临大萧条以来最疲弱的经济复苏.[ID:nCN8484622]

加拿大央行副总裁Tiff Macklem在演说中表示,20国集团(G20)在纠正全球失衡上的努力还不够,这可能导致出现更多金融波动.他指出,一些G20国家去年在多伦多峰会上承诺开始应对赤字与债务问题,但并未履行承诺.[ID:nCN1920649]

**中国**

中国人民银行金融研究所研究员常黎日前表示,无论是根据央行的货币政策目标,还是根据利率的市场化改革方向,中国央行都不可能专门针对负利率而频繁调整基准利率.常黎在央行主办的《中国金融》杂志上撰文称,"与其说央行要关注负利率,不如说央行本质上要关注通货膨胀,并且稳定公众的通胀预期.[ID:nCN1909231]

**澳洲**

澳洲央行副总裁巴泰利诺称,近期全球市场动荡对国内外经济活动的影响尚不明朗,暗示利率可能继续按兵不动一段时间.[ID:nCN1917007](完)