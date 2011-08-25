《热点透视》FED主席贝南克应将进一步刺激措施留待美国国会决定

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撰稿 Martin Hutchinson 编译 王冠中

路透纽约8月24日电---市场似乎希望美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克重现去年的演出.在2010年的杰克森霍尔会议上,贝南克表达了对公债购买计画的支持.但如今情势已不可同日而语.当贝南克周五在今年杰克森霍尔会议上讲话时,他应该把任何进一步刺激举措都留给国会决定.虽然财政政策措施可能会和货币政策一样帮助不大,但是至少要收回财政政策会比较容易.

过去12个月来,美国消费者物价指数(CPI)上扬了3.6%,而核心CPI年增率也迅速接近2%,是一年前通货膨胀率的两倍,要像去年那样宣称有迫切的通缩威胁是很困难的.此外,要宣称更加宽松的货币政策有助将资金引导至企业,也是越来越不容易.长期美债利率已接近50年低点,缺乏廉价资金或许不再是问题.

无论如何,FED上一轮量化宽松措施的成效顶多是毁誉参半.在该措施推出後的季度,美国国内生产总值(GDP)增幅骤降,环比年率自2.3%降至0.4%.这两者之间未必有因果关系,但是量化宽松措施并未改善这问题,再推出新一轮量化宽松效果可能还会更差.如果进一步举措没有展现明显效益,FED的可信度和独立性可能蒙受损害.

此外,FED的资产负债表已大幅扩张,目前规模达到2.9兆(万亿)美元.要瘦身并不容易.比方说,若通膨迟迟不降温致使利率上扬,FED可能很难在不造成亏损的情况下出售许多资产,而这是政府所不乐见的.

与其提出更多FED可做的举措,贝南克需要将责任指向国会.尽管批评者可能质疑相关举措的价值,但财政刺激措施仍是更为直接的刺激经济方式.而且如果这类措施未达效果,政坛人士将承担过错.况且财政政策可以迅速收回,要出脱FED持有的部位可能旷日废时而且问题重重.

贝南克或许会担心好争辩的议员们不会采取任何行动.但他可以利用杰克森霍尔会议的机会来鼓励国会.假如贝南克一定得提出一些FED可做的措施,之後最好还是不要真的去实践这些措施.(完)