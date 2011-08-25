〔台湾债市〕殖利率收高,交易商抛补等待美联储主席讲话

路透台北8月25日电---台湾公债殖利率周四弹升,因昨晚美债价格重挫.交易商在美联储主席贝南克周五发表讲话前,缺乏明确的操作方向,基本上以当日抛补为主.

市场人士认为,台债殖利率目前的位置,基本上已反映央行停止升息的预期.殖利率要再向下,除非有震撼市场的消息出现.寿险等买盘近期会将目光转向即将标售的中钢(2002.TW)、台电等公司债,对中长券可能造成排挤作用.

"交易部位采区间操作,至于要长期持有的,就参加中钢、台电公司债标售."一大型寿险业交易员称.

另一大型金融机构交易主管则表示,金融市场震荡剧烈,近期尽量不留仓过夜."现在还不是建立(公债)部位的时候."

全球交易商正观望美联储主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会,是否会暗示将推出更多刺激举措以避免经济再陷衰退.

台湾龙头钢厂--中钢将在本月30日标售上限200亿台币的公司债.台湾最大公司债发行单位--台湾电力今日也公布将在9月7日第四度标售有担保公司债,但下调计画发行金额至80亿台币,前三期的计画金额均为100亿.[ID:nCT0475249]

美国公债价格周三重挫,因美国股市连涨第二日,且在广泛预期的美联储主席贝南克讲话前投资者对近期涨势进行获利了结.指标10年期公债US10YT=RR价格回落1-7/32,收益率攀升14个基点,报2.30%,较60年低位高逾25个基点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.97 1.0300 1.0220-1.0395 436.5

10 100/5 A00105=TWO +3.45 1.4180 1.4100-1.4200 17.5

20 100/7 A00107=TWO +0.20 1.8200 1.8200-1.8210 1.0

交易商表示,虽然有人预料周五贝南克会端出提振经济的方案,令债市气氛偏多.不过从近期中国一年央票发行收益率走升、泰国调升政策利率等消息来看,台湾跟随区域经济体朝货币紧缩调控的方向,恐怕不易改变.

"我对行情没这麽乐观,台湾与美国所处的战略位置不同."一大型银行交易员说.

他并表示,将观察接下来中钢与台电公司债的标售结果,倘若寿险等实质买盘踊跃捧场,自然会对公债形成排挤作用,双方利差或有缩小的机会.

中国人民银行上周公开市场央票发行利率全线上行,一度推升市场的加息预期.不过本周发行收益率相继止升企稳,令投资者的加息预期神经稍获舒缓.不过业内人士指,就此断定加息隐忧已远去,则恐怕有些过于乐观.[CN/MMTCN]

泰国央行周三调升政策利率0.25个百分点至3.50%.由于通货膨胀上扬,分析师事先已普遍预期央行升息.但对希望压低借贷成本的新政府来说,此举将带来困扰.[ID:nCT0475093]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8200

10 100/5 A00105=TWO 1.4180

5 100/6 A00106=TWO 1.0300

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)