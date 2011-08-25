〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收低,受台股及亚币走势拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月25日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微幅下跌1.6分.尽管美股及其他亚股相继走高,台股今日却下跌近百点,加上韩元等亚币走疲,均令台币走势偏弱.
交易商指出,在周五美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克谈话前,市场缺乏明显方向,外商纷纷获利了结,抛售风险资产并轧平美元空仓,不过,出口商的美元卖盘沉重,稍稍减缓台币的贬值压力.
另外,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币换汇点折价幅度持续缩小,一周期换汇点甚至来到平盘附近,显示场上观望气氛浓厚.
"在贝南克谈话前,不确定性和风险很高,仓位先平再说,"一位本地银行人士说.
他们预估,台币明日主要成交区间料落在28.98-29.08元间,并将持续观察资金流向.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘大跌1.23%,报7,410.87点;不过,外资及陆资在台股买超17.45亿台币,上交易日为卖超38.45亿台币.[ID:nCT0475411]
东京汇市中,美元兑主要货币周四持坚,有望勉力录得进一步涨幅,昨日曾受空头回补推动上扬,因投资者担心美联储本周或许不会暗示祭出新的经济刺激政策.[FRX/CN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
----------------------------------------------------------------------------
16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.041 29.025 29.018-29.075 29.025 9.19 8.25
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.020 29.013 29.019-29.045 29.026 4.19 4.12
COSMOS1
----------------------------------------------------------------------------
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.090/-0.070
美元/台币六个月期 -0.400/-0.370 -0.430/-0.400
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。