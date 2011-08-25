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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 15:48 BJT

〔日本债市〕公债价格在FED主席讲话前下滑,国内政治情况亦带来拖累

路透东京8月25日电---日本政府公债周四下跌,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克演说前,投资人暂缓买进,而日本执政党领导人的竞争也日益激烈.

尽管1.1兆(万亿)日圆20年期公债标售顺利,日债期货仍跌至一周低点,因日本股市日经指数.N225攀升1.5%.

"在贝南克周五讲话前,市场人士很难追高价格...除非海外市场有重要事件发生,否则将会维持这样的市况,"SMBC日兴证券的首席固定收入策略师Shinji Nomura说.

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