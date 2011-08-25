〔日本债市〕公债价格在FED主席讲话前下滑,国内政治情况亦带来拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月25日电---日本政府公债周四下跌,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克演说前,投资人暂缓买进,而日本执政党领导人的竞争也日益激烈.
尽管1.1兆(万亿)日圆20年期公债标售顺利,日债期货仍跌至一周低点,因日本股市日经指数.N225攀升1.5%.
"在贝南克周五讲话前,市场人士很难追高价格...除非海外市场有重要事件发生,否则将会维持这样的市况,"SMBC日兴证券的首席固定收入策略师Shinji Nomura说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。