《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月25日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元仍在略高于1.4500区域及上周高点受阻.主要支撑位于200周均线所在的1.4030区域附近.7月高位1.4535及1.4575/80之间亦存在重大阻力.

欧元若要一路跌向1.4030区域,则需先行拉回,并收在55日均线1.4330下方,该点在过去四天扮演着支撑的角色.自1.3835低点延伸而来的小型趋势线支撑,目前则位于1.4220水准左右.

美元/日圆:美国债券收益率略微弹升,令美元在上周所创76.00日圆低位左右寻获支撑.美元仍有续跌的风险,但这需要跌破目前似乎正在76.00区域左右重要低位建立的底部,目前看来这种情况不太可能发生.美元若跌落这些关键低点,则将下看74.50日圆.

美元确实需升破77.30区域,方能攻向55日均线及较强阻力位79.50/60.

英镑/美元:英镑昨日跌落1.6420区域,该点在本周多数时间内扮演支撑的位置.英镑跌破该点後,可能一路下看自7月低点1.5780延伸而出的趋势线支撑1.6270.而1.6250/60区域仍为较大的坚实支撑位,惟有跌落1.6220,才会进一步下看1.6170的目标位;而200日均线1.6100/10仍为关键支撑,若继续下破则将进一步走贬.

英镑倘若回升,将在1.6430及1.6520美元左右遭遇阻力.

纽约 当日 今年来 2010年

0736GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4462 1.4412 +0.35 +8.11 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.09 76.93 +0.21 -5.00 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 111.44 110.89 +0.50 +2.62 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7929 0.7958 -0.36 -15.06 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6391 1.6373 +0.11 +5.08 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9859 0.9873 -0.14 -1.08 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0475 1.0474 +0.01 +2.67 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8308 0.8294 +0.17 +6.64 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.720 80.580 +0.17 -2.83 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.010 63.810 +0.31 +1.20 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.29 125.96 +0.26 -0.29 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2601 1.2625 -0.19 -3.93 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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