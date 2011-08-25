新华社：美国五角大楼有关中国军力报告纯属“无稽之谈”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月25日电---新华社周四发表英文社评，谴责五角大楼一份关于中国军事力量评估报告，称报告对中国武器现代化进程的描述属杞人忧天的“无稽之谈”。

美国五角大楼周三发布一年一度的中国军事力量评估报告，指出中国似乎正一步步接近2020年前建成现代化军队的目标，这可能会危及亚太地区稳定。

中国政府尚未对报告作出正式回应，但新华社率先发难。“相关指控纯属建立在无端猜测与胡乱推理之上的无稽之谈。”

“中国坚守防御性军事政策，随着经济影响力的上升、经济与战略利益在全球的扩展，中国有权建设有能力的军队。”

此前，美国副总统拜登刚刚结束访华，访问期间中美双方承诺友好合作。该份报告至少可能短暂影响拜登访华奠定的乐观基调。（完）