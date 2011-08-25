新华社：美国五角大楼有关中国军力报告纯属“无稽之谈”

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月25日电---新华社周四发表英文社评，谴责五角大楼一份关于中国军事力量评估报告，称报告对中国武器现代化进程的描述属杞人忧天的“无稽之谈”。
美国五角大楼周三发布一年一度的中国军事力量评估报告，指出中国似乎正一步步接近2020年前建成现代化军队的目标，这可能会危及亚太地区稳定。
中国政府尚未对报告作出正式回应，但新华社率先发难。“相关指控纯属建立在无端猜测与胡乱推理之上的无稽之谈。”
“中国坚守防御性军事政策，随着经济影响力的上升、经济与战略利益在全球的扩展，中国有权建设有能力的军队。”
此前，美国副总统拜登刚刚结束访华，访问期间中美双方承诺友好合作。该份报告至少可能短暂影响拜登访华奠定的乐观基调。（完）
--编译：张敏;发稿 王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。