台湾已公布经济指标--2011/8/26

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +1.32% +1.93% 9/5 --
外汇存底(亿美元) 7月底 4,007.66 4,003.26 9/5 --
商品出口(y/y) 7月 +17.6% +10.8% 9/8 --
商品进口(y/y) 7月 +14.0% +12.5% 9/8 --
领先指标(m/m) 6月 +0.2% +0.2%r 8/26 --
*M2货币总计数(y/y) 7月 +6.18% +5.99% 9/26 --
重贴现率(%) 6月30日 1.875% 1.75% -- --
外销订单(y/y) 7月 +11.12% +9.18% 9/20 --
工业生产(y/y) 7月 +3.93% +3.84%-r 9/23 --
季调失业率 7月 4.37% 4.40% 9/22 --
经常帐盈馀(亿美元) 第二季 +90.2 +107.3-r 11/21 --
国际收支(亿美元) 第二季 +49.0 +45.9 11/21 --
国内生产总值统计值(GDP)第二季 +5.02%-p +6.16%-r -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如; 审校
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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