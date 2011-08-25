〔外汇期权〕美元/日圆现汇升破77.00,波动率走软--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦8月25日电---美元/日圆周三尾盘收复77.00关卡,受对美元的广泛需求支撑,欧元/日圆升破111.00,协助美元/日圆守在77上方.
今日亚洲时段再度呈现狭幅区间波动,令短天期选择权隐含波动率持续承压,指标一个月期价平选择权波动率接近11.0%,昨日为11.2%,本周初在近期高位12.1%.不过,杰克森霍尔会议的事件风险暂时协助抑制波动率进一步下跌,但如果美元/日圆持续区间波动至周末,波动率若进一步下跌,速度料将加快.
与分时实际波动率相比,一周期价平选择权波动率仍为高估,但明天将有美国9月非农就业报告,因此杰克森霍尔会议之後的可能下档空间将明显受限.
一年期价平选择权波动率最新报12.5%,昨天为12.55%,周一高点为12.85%,两年期波动率为13.4%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。