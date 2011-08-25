〔外汇期权〕美元/日圆现汇升破77.00,波动率走软--IFR

IFR伦敦8月25日电---美元/日圆周三尾盘收复77.00关卡,受对美元的广泛需求支撑,欧元/日圆升破111.00,协助美元/日圆守在77上方.

今日亚洲时段再度呈现狭幅区间波动,令短天期选择权隐含波动率持续承压,指标一个月期价平选择权波动率接近11.0%,昨日为11.2%,本周初在近期高位12.1%.不过,杰克森霍尔会议的事件风险暂时协助抑制波动率进一步下跌,但如果美元/日圆持续区间波动至周末,波动率若进一步下跌,速度料将加快.

与分时实际波动率相比,一周期价平选择权波动率仍为高估,但明天将有美国9月非农就业报告,因此杰克森霍尔会议之後的可能下档空间将明显受限.

一年期价平选择权波动率最新报12.5%,昨天为12.55%,周一高点为12.85%,两年期波动率为13.4%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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