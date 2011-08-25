〔背景资料〕台湾本地银行与大陆金融机构业务结盟一览

路透台北8月25日电---台湾大型金控之一--华南金控(2880.TW)周四表示,子公司华南银行与中国银行(3988.HK)(601988.SS)签署业务合作备忘录,效期一年,双方未来将密在金融业务方面合作和交流.

另外公股银行--彰化银行(2801.TW)周四也宣布,与中国银行和交通银行(3328.HK)(601328.SS)完成签署合作备忘录,彰银董事长陈淮舟表示,未来在两岸金融相关法令允许下,彰银将与大陆两大银行就银团贷款、贸易融资业务、资金业务、人员培训等方面展开合作与交流.

两岸经济架构协议(ECFA)签订後,台湾本地银行与大陆银行往来日益密切,在主管机关未开放参股下,银行间多以签订业务合作MOU进行,内容通常包括人民币融通、台商放款合作以及资讯相互交流等,不涉及股权.

以下是两地金融机构及其他业者合作情况:

台资金融机构 大陆金融机构 方式

彰化银行 中国银行 MOU

(2801.TW) 交通银行 MOU

华南金控 中国银行 MOU

(2880.TW)

第一金控 交通银行 MOU

(2892.TW) 中国银行 MOU

中国农行 MOU

中国工商银行 MOU

兆丰金控 交通银行 MOU

(2886.TW) 中国银行 MOU

中国农行 MOU

中信金控 中国银行 MOU

(2891.TW)

台湾银行 交通银行 MOU

中国银行 MOU

南京银行 MOU

中国工商银行 MOU

台新金控 南京银行 MOU

(2887.TW) 华美银行 MOU

成都农银 MOU

合库银 中国银行 MOU

5854.TW 中国农行 MOU

国家开发银行 MOU(谈定但尚未签约)

富邦金控 紫金控股 保险合资公司

(2881.TW) 方正证券 基金管理合资公司

中信集团 融资租赁合资公司

厦门商银 投资

国泰金控 东航集团 保险合资公司

(2882.TW) 中国农行 MOU

交通银行 MOU

新光金控 海航集团 保险合资公司

(2888.TW)

台湾人寿 厦门建发集团 保险合资公司

(2883.TW)

永丰金控 国信证券 MOU

(2890.TW) 中国华融 战略合作协议

上海证券 管理谘询顾问合同

远东银行 重庆银行 讨论签MOU

(2845.TW)

元大金控 永安期货 合作意向书

(2885.TW)

宝来证券 银河证券 计划签署

2854.TW 管理谘询顾问合同

统一证券 中国联华信托 合资成立基金公司

(2855.TW)

资料来源: 公司网站及台湾证交所讯息.(完)