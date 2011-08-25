〔表格〕台湾7月M2年增率回升至6.18%,创一年多以来高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月25日电---台湾央行周四公布,7月货币总计数M2年增率为6.18%,不但较上月的5.99%走高,并创下一年多以来高位.
2009年11月的M2年增率在6.59%.央行表示,本月的货币总计数年增率上扬主因银行的国外净资产增加所致.
央行设定2011年的M2年增率目标区在2.5-6.5%间,与上年相同.
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.
以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):
M2 M1A M1B
2011年
7月 6.18 7.30 7.60
6月 5.99 6.72 8.06
5月 6.14 6.92 8.00
4月 5.88 8.73 8.17
3月 5.97 10.08 9.22
2月 6.12 8.37 9.40
1月 5.59 11.11 9.35
2010年
12月 5.14 8.35 8.77
11月 5.20 8.31 9.18
10月 4.80 11.19 10.05
9月 4.66 14.36 12.15
8月 4.60 12.92 12.29
7月 4.12 15.11 12.49
6月 3.81 15.73 13.22
5月 3.54 15.92 14.67
4月 4.18 15.71 17.92
3月 4.58 18.28 21.57
2月 5.10 22.55 25.27
1月 5.40 18.10 26.17 (完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。