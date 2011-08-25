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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 17:23 BJT

〔表格〕台湾7月M2年增率回升至6.18%,创一年多以来高位

路透台北8月25日电---台湾央行周四公布,7月货币总计数M2年增率为6.18%,不但较上月的5.99%走高,并创下一年多以来高位.

2009年11月的M2年增率在6.59%.央行表示,本月的货币总计数年增率上扬主因银行的国外净资产增加所致.

央行设定2011年的M2年增率目标区在2.5-6.5%间,与上年相同.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.

以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):

M2 M1A M1B

2011年

7月 6.18 7.30 7.60

6月 5.99 6.72 8.06

5月 6.14 6.92 8.00

4月 5.88 8.73 8.17

3月 5.97 10.08 9.22

2月 6.12 8.37 9.40

1月 5.59 11.11 9.35

2010年

12月 5.14 8.35 8.77

11月 5.20 8.31 9.18

10月 4.80 11.19 10.05

9月 4.66 14.36 12.15

8月 4.60 12.92 12.29

7月 4.12 15.11 12.49

6月 3.81 15.73 13.22

5月 3.54 15.92 14.67

4月 4.18 15.71 17.92

3月 4.58 18.28 21.57

2月 5.10 22.55 25.27

1月 5.40 18.10 26.17 (完)

欲浏览细节,请点选(www.cbc.gov.tw/mp1.html)

参看台湾货币总计数相关新闻,请点选[TW/MONCN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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