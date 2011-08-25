〔表格〕台湾7月M2年增率回升至6.18%,创一年多以来高位

2009年11月的M2年增率在6.59%.央行表示,本月的货币总计数年增率上扬主因银行的国外净资产增加所致.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.