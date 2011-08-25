版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 17:15 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业卖超2.0亿台币

路透台北8月25日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年期公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

====================================

银行业 12.00 13.00 -1.00

票券业 3.00 0.00 +3.00

证券业 20.50 22.50 -2.00 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐