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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 17:14 BJT

〔台湾个股〕华硕上半年净利70.16亿台币,较去年同期衰退15%

路透台北8月25日电---台湾个人电脑品牌大厂--华硕电脑(2357.TW)周四公布上半年净利为70.16亿台币,较去年同期的82.59亿衰退15.05%.

华硕今日股价涨2.27%至248.0台币;大盘加权股价指数.TWII则跌1.23%.(完)

参看华硕相关新闻,请点选[2357.TW-CMN]

--记者 詹颖颐/董永年;审校 屈桂娟

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