〔台湾个股〕华硕上半年净利70.16亿台币,较去年同期衰退15%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月25日电---台湾个人电脑品牌大厂--华硕电脑(2357.TW)周四公布上半年净利为70.16亿台币,较去年同期的82.59亿衰退15.05%.
华硕今日股价涨2.27%至248.0台币;大盘加权股价指数.TWII则跌1.23%.(完)
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--记者 詹颖颐/董永年;审校 屈桂娟
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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