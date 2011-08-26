台湾经济指标预测--8月26日至11月21日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北8月26日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------8月22日当周------------------------------------
8/26 1600 领先指标 7月 -- +0.2%(月变动率)
-------------------------------9月5日当周------------------------------------
9/5 1600 消费者物价指数(CPI) 8月 +1.32%(年变动率)
9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,007.66亿美元
9/8 1600 商品出口 8月 -- +17.6%(年变动率)
9/8 1600 商品进口 8月 -- +14.0%(年变动率)
-------------------------------9月19日当周------------------------------------
9/20 1600 外销订单 8月 -- +11.12%(年变动率)
9/22 1600 季调失业率 8月 -- +4.37%
9/23 1600 工业生产 8月 -- +3.93%(年变动率)
-------------------------------9月26日当周------------------------------------
*9/26 1620 M2货币总计数 8月 -- +6.18%(年变动率)
-----------------------------11月21日当周----------------------------------------
11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元
-- -- 国内生产总值(GDP)统计 第三季 -- +5.02%(年变动率)
-- -- 央行理监事会议 第三季 -- 1.875% (完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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