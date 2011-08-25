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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 17:58 BJT

〔新债招标〕七年期高雄市政府债得标利率低至1.45%,发行额增至124.5亿台币

路透台北8月25日电---三位证券承销商周四表示,首次发行的七年期高雄市政府债在实质买盘踊跃认购下,得标利率为1.45%,明显低于市场预估的1.50-1.60%.且发行额度由100亿台币增加至124.5亿.

一位了解情况的承销商指出,该标售结果显示实质买盘对中长券的需求仍强,对明日公债交易具有加分效果.(完)

--记者 董永年;审校 屈桂娟

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