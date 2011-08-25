〔新债招标〕七年期高雄市政府债标售优于预期,实质买盘需求强劲(更新版)

(新增交易商看法与细节)

* 七年期高市债得标利率1.45%,发行额度增加至124.5亿--承销商

* 一扫台积电公司债标售利空,显示实质买盘需求仍强--交易员

* 与当时债市多头气氛红火有关,对明日债市或有助益--交易员

路透台北8月25日电---债市走多令地方政府也伺机筹资,三位证券承销商周四指出,首次发行的七年期高雄市政府债得标利率为1.45%,明显低于市场预估的1.50-1.60%.且发行额度由100亿台币增加至124.5亿.

该结果也一扫台积电(2330.TW)公司债发行不如预期的利空,认为标售结果显示实质买盘对中长券需求仍强,对明日公债交易具有加分效果.

不过也有一位大型寿险业交易员表示,高雄市政府债投标的时间点,恰好是上周四、五债市走势最强的时候,多少影响了实质买盘的下标决定.

"这利率的确偏低,照理说应该比同年期冷券(公债)贴水20-25个基点,也就是在1.55-1.60%."她说.

亦有一证券商交易员称,高市债标售结果出炉後,有大型银行想以1.45%的利率买券,但卖盘报价却已低至1.43%,因此没有成交.

承销商表示,此为高雄市政府首度发行七年期债券,以往均为五年券且多为零息债.

台积电公司债竞价结果于周一出炉,五年期无担保公司债以1.40%定价,七年期则以1.63%定价,10年期则流标.总计标售金额为180亿台币.交易商偏空解读此次发行,认为在目前金融市场不安之际,终端买盘对于绝对利率仍有所坚持.[ID:nCT0474091]

台湾公债上周五强势攻坚,因台股再次暴跌与美债殖利率创历史低点.五年券100/6殖利率收在日低0.9700%,触及同年期券TW5YT=OTC在去年12月23日的日低0.9700%.惟随後反弹,今日收报1.0300%.(完)