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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 18:19 BJT

〔亚洲橡胶〕8月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月25日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 350.2 7 -- --

9月 354.0 18 356.6 14

10月 356.1 12 359.0 25

11月 358.6 44 361.4 13

12月 360.9 189 363.5 59

1月 362.2 1984 364.5 539

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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