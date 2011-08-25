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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 06:32 BJT

《日本重要政经日程》--8月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月25日(四)

2330 - 7月全国消费者物价指数(CPI)、8月东京地区CPI.

8月26日(五)

-- 财务大臣野田佳彦、经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後举行记者会.

-- 泰国前总理塔信(Thaksin Shinawatra)访问日本至8月28日.

0430 - Fast Retailing(9983.T)、东丽(3402.T)联合举行"保暖技术"服饰的记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 除了

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