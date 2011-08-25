《日本重要政经日程》--8月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月25日(四)
2330 - 7月全国消费者物价指数(CPI)、8月东京地区CPI.
8月26日(五)
-- 财务大臣野田佳彦、经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後举行记者会.
-- 泰国前总理塔信(Thaksin Shinawatra)访问日本至8月28日.
0430 - Fast Retailing(9983.T)、东丽(3402.T)联合举行"保暖技术"服饰的记者会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 除了
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。