〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,中止连续涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦8月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四在逾两周以来首度下跌.订船活动放缓以及船队增加损及获利.
波罗的海乾散货运价指数下跌1.25%或20点,至1,582点,此前已连续11个交易日上涨,在本周曾触及将近七个月以来的高点.指数自8月10日首度走高以来已累计上升25%.
"市况有几天看起来正在改善,"经纪商Braemar Seascope的研究经理Mark Williams说."不过船舶总吨数太多,市场供过于求."
经纪商称,澳洲及巴西输往中国的铁矿石船货订单持坚,最近几周对运费构成支撑.澳洲煤矿出口在历经今年初的洪灾之後已经恢复.经纪商还说船运衍生品合约的买盘周三已经放缓.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌3.52%,平均获利跌至每日18,163美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI仅微升0.18%,该型船舶日平均获利为13,301美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。