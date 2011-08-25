〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,中止连续涨势

路透伦敦8月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四在逾两周以来首度下跌.订船活动放缓以及船队增加损及获利.

波罗的海乾散货运价指数下跌1.25%或20点,至1,582点,此前已连续11个交易日上涨,在本周曾触及将近七个月以来的高点.指数自8月10日首度走高以来已累计上升25%.

"市况有几天看起来正在改善,"经纪商Braemar Seascope的研究经理Mark Williams说."不过船舶总吨数太多,市场供过于求."

经纪商称,澳洲及巴西输往中国的铁矿石船货订单持坚,最近几周对运费构成支撑.澳洲煤矿出口在历经今年初的洪灾之後已经恢复.经纪商还说船运衍生品合约的买盘周三已经放缓.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌3.52%,平均获利跌至每日18,163美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI仅微升0.18%,该型船舶日平均获利为13,301美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)