〔美国债市〕8月24日止当周外国央行减持美国公债、增持机构债--FED

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约8月25日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周,外国央行持有的美国公债和机构债总量减少.
美联储称,8月24日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计减少11.69亿美元,至3.484万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债减少34.23亿美元,至2.749万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量增加22.53亿美元,至7,346亿美元.
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外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是其中持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。