《美债周五展望》贝南克预示放宽政策的预期降温,收益率曲线或将趋陡

* 贝南克的演说可能令期待会出台刺激政策的人失望

* 交易商押注美债收益率曲线会趋陡

* 贝南克料将对低利率政策做解释

路透纽约8月25日电---美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五的演说将主导美国公债的交易,有些人预期如果贝南克没有给出出台进一步刺激措施的更明确信号,那麽公债收益率(殖利率)曲线可能会变陡.

美债投资人已经对本周的演说渐渐降低预期.此前外界本希望贝南克会进一步暗示放松政策,不是扩大购买较长期公债,就是保证增加买进公债.

许多投资人现在押注对演说的失望将令收益率曲线趋陡.

10年期和30年期美债利差上周大幅缩窄,本周回吐些许涨幅,因投资人重新评估前景.

"我认为本周市场更加实际了一些,"纽约的法国兴业银行美国公债交易员Anthony Cronin说.

10年期与30年期美债利差最新报137个基点,高于周一的132个基点.该利差在8月12日曾录得147个基点,是2010年底以来最阔水平.

许多人现在预期贝南克将提及美联储对进一步刺激措施的选项,但是他会暗示经济没有恶化的话,不会动用这些选项.

疲弱经济数据及投资人信心下滑令市场感到紧张不安,但贝南克也可能对经济表达较乐观的看法.

"我认为他真正需要做的,而且很可能会做的,可能就是对经济表达乐观看法,"Cronin说."不是所有的数字都令人失望,我想市场已经消化了很多悲观看法."

贝南克料也将解释美联储本月初宣布再维持超低利率至少两年的作法.联储这一表态重创短期公债收益率,使得投资人为了追求较高收益转而追捧较长期品种.

"我们预估至少他会解释美国联邦公开市场委员会(FOMC)最近的政策决定的理由,对市场解释为什麽承诺延长两年超低利率可以刺激经济成长."瑞士信贷分析师周四在研究报告中说.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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