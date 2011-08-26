〔路透调查〕加拿大公债收益率料上扬,但升速料较之前预期放缓

路透多伦多8月25日电---一项路透调查显示,加拿大政府公债收益率(殖利率)在进入2012年将小幅走升,但升速较此前预期缓慢,因对全球经济增长的疑虑将可能推迟加拿大央行的升息时程.

在本周所做的路透调查,经济分析师和固定收益策略师对货币市场和债券收益率预估较7月预估下调.

"美国疲弱的经济增长将使外界对全球增长的疑虑维持不坠."BMO Capital Markets经济分析师Benjamin Reitzes称."此外由于欧洲方面的问题,市场上持续有避险买盘."

对13位固定收益分析师所进行的路透调查中值显示,两年期加拿大政府公债收益率CA2YT=RR11月底料为1.20%,明年2月底为1.5%,到2012年8月底料升至2.22%.

7月时调查的中值则分别预估为1.76%、2.1%和2.79%.

加拿大两年期公债收益率目前约为1.01%.短天期债券对利率预期最为敏感.

政策收紧被视为可能推高债券收益率.尽管加拿大初级市场交易员仍预期加拿大央行最有可能的下一步行动是调高利率,而不会降息,但大致将下次升息时间预估推迟至2012年,甚至更迟.[ID:nCN1913485]

本周的路透调查显示,分析师预期10年期公债收益率CA10YT=RR11月底料升至2.80%,远低于7月调查时预估的三个月後收益率--3.40%.最新路透调查预期收益率要到明年8月底才会升到3.43%.加拿大10年期公债收益率目前报2.43%.(完)