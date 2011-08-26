《台湾报摘》--工商时报8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)执行长贾伯斯闪辞,市场担忧贾伯斯过去带给苹果的荣耀光芒不再,冲击苹果阵营及非苹果阵营消长,更连动台股股王易位,宏达电(2498.TW)在32天把股王让给大立光电(3008.TW)後,昨日以750台币重夺股王宝座.
* 其他:
--业界素有铁嘴之称的仁宝(2324.TW)总经理陈瑞聪周四表示,明年轻薄笔电Ultrabook和微软Windows 8陆续到位,加上平板电脑买气第二季起将逐渐降温,"2013年NB全年成长率20%是看得到的".
--打造天津成为下一个浦东,天津市副市长崔津渡本周日(28日)将首度率团来台.权威人士透露,崔津渡预定在本周日率台办、金融办主任等一级高阶主管来台招商,并锁定金融业为主要目标.
--穆迪投资者服务公司周四确认台湾主权评等等级,包括外币与本币评等等级均为Aa3,评等展望稳定,主因则是台湾经济表现趋强、财政赤字解套有望,对国际间发生债务违约的机率极低.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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