《台湾报摘》--工商时报8月26日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)执行长贾伯斯闪辞,市场担忧贾伯斯过去带给苹果的荣耀光芒不再,冲击苹果阵营及非苹果阵营消长,更连动台股股王易位,宏达电(2498.TW)在32天把股王让给大立光电(3008.TW)後,昨日以750台币重夺股王宝座.

* 其他:

--业界素有铁嘴之称的仁宝(2324.TW)总经理陈瑞聪周四表示,明年轻薄笔电Ultrabook和微软Windows 8陆续到位,加上平板电脑买气第二季起将逐渐降温,"2013年NB全年成长率20%是看得到的".

--打造天津成为下一个浦东,天津市副市长崔津渡本周日(28日)将首度率团来台.权威人士透露,崔津渡预定在本周日率台办、金融办主任等一级高阶主管来台招商,并锁定金融业为主要目标.

--穆迪投资者服务公司周四确认台湾主权评等等级,包括外币与本币评等等级均为Aa3,评等展望稳定,主因则是台湾经济表现趋强、财政赤字解套有望,对国际间发生债务违约的机率极低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.