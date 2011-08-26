《全球主要国家债券发行预告》--8月26日-9月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月26日(五)

罗马--意大利财政部标售零息债券(CTZs).认购截止时间为0900GMT.

8月30日(二)

东京--日本标售两年期公债(0130).

罗马--意大利标售到期日为2022年3月1日、票息5.0%的新BTP固息债券;第三批到期日为2014年7月1日、票息4.25%的BTP固息债券;第九批到期日为2018年4月15日的CCTeu(Euribor挂钩浮息债券).认购将于0900结束.

8月31日(三)

渥太华--加拿大标售30年期公债.

9月1日(四)

东京--日本标售10年期公债.(0130GMT)

伦敦--英国标售规模30亿英镑、票息3.75%、2021年到期的公债.

马德里--西班牙标售公债.

巴黎--法国标售OAT债券.

9月2日(五)

主要国家暂无发债计画.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)