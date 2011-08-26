《全球主要国家债券发行预告》--8月26日-9月2日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月26日(五)
罗马--意大利财政部标售零息债券(CTZs).认购截止时间为0900GMT.
8月30日(二)
东京--日本标售两年期公债(0130).
罗马--意大利标售到期日为2022年3月1日、票息5.0%的新BTP固息债券;第三批到期日为2014年7月1日、票息4.25%的BTP固息债券;第九批到期日为2018年4月15日的CCTeu(Euribor挂钩浮息债券).认购将于0900结束.
8月31日(三)
渥太华--加拿大标售30年期公债.
9月1日(四)
东京--日本标售10年期公债.(0130GMT)
伦敦--英国标售规模30亿英镑、票息3.75%、2021年到期的公债.
马德里--西班牙标售公债.
巴黎--法国标售OAT债券.
9月2日(五)
主要国家暂无发债计画.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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