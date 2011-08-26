《台湾报摘》--经济日报8月26日

* 头版头条:

--苹果公司(AAPL.O)执行长贾伯斯(Steve Jobs)24日宣布辞去执行长职务,震撼科技业界.分析师指出.三星电子和宏达电等竞争对手可望趁机蚕食苹果的市场;被苹果创新产品打到节节败退的Sony和诺基亚(Nokia)也可望收复部分市占率.

* 其他:

--行政院会昨日通过"科学技术基本法"修正草案,三大重要松绑方向,包括科研人员可兼任董监事,不受技术作价仅能10%的投资上限规定,下放智财权,未来属研发单位的智慧财产权,可以适时处分或收益.

--银行大陆分行拚获利,希望成立满一年之後申请承作人民币业务,据各公司自结资料,上半年以国泰世华银获利78万美元(约2,267万台币),在六家银行中居冠,全年获利上看200万美元(5,814万台币).

--动态随机存取记忆体(DRAM)厂商茂德5387.TWO今日举行临时股东会,讨论减资85%与减资後增资等议案,预料都将通过.茂德将于今天下午举行记者会,市场预期将公布合作夥伴,以尔必达(Elpida)6665.T阵营呼声最大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.