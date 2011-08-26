《台湾报摘》--经济日报8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--苹果公司(AAPL.O)执行长贾伯斯(Steve Jobs)24日宣布辞去执行长职务,震撼科技业界.分析师指出.三星电子和宏达电等竞争对手可望趁机蚕食苹果的市场;被苹果创新产品打到节节败退的Sony和诺基亚(Nokia)也可望收复部分市占率.
* 其他:
--行政院会昨日通过"科学技术基本法"修正草案,三大重要松绑方向,包括科研人员可兼任董监事,不受技术作价仅能10%的投资上限规定,下放智财权,未来属研发单位的智慧财产权,可以适时处分或收益.
--银行大陆分行拚获利,希望成立满一年之後申请承作人民币业务,据各公司自结资料,上半年以国泰世华银获利78万美元(约2,267万台币),在六家银行中居冠,全年获利上看200万美元(5,814万台币).
--动态随机存取记忆体(DRAM)厂商茂德5387.TWO今日举行临时股东会,讨论减资85%与减资後增资等议案,预料都将通过.茂德将于今天下午举行记者会,市场预期将公布合作夥伴,以尔必达(Elpida)6665.T阵营呼声最大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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