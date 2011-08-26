〔法国数据〕7月失业总人口连升第三个月,至逾11年最高(更新版)

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路透巴黎8月25日电---法国劳工部周四公布的数据显示,该国7月失业总人口连续第三个月增加,触及逾11年最高,令经济前景蒙阴.

7月登记找工作的人数增加36,100人,至276万人,为2000年2月以来最高.7月数据环比增长1.3%,同比增幅为2.8%.

"由于增长率为零,原本就可预期会这样."劳工部长贝特朗(Xavier Bertrand)在周五费加罗报将刊出的访问中称."但那不会动摇我对失业率将开始下降的信心."

"企业重组在减少,因经济原因裁员没有升高.总是领先(整体)趋势的临时工作机会正适当增加中."贝特朗表示.

法国政府迄今仍坚持在年底前将失业率降至9%的目标.

法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率第一季为9.2%,略低于2010年底的9.3%.今年第二季的数据将于下周出炉.(完)