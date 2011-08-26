《台湾重要政经日程》--8月26日-11月21日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
==================今日重要政经消息======================
8/26 (五)
--14:00 台综院美债风暴下全球股债投资策略研讨会.
--16:00 经建会公布7月领先指标月增率,6月月增0.2%.
==================近期重要政经消息======================
9/5 (一)
--16:00 主计处公布8月消费者物价指数年增率,7月为成长1.32%.
--16:10 央行公布8月底外汇存底,7月底为4,007.66亿美元
9/8 (四)
--12:20 央行标售91天期国库券,金额350亿台币.
--16:00 财政部公布8月进出口金额,7月出口 年增率17.6%,6月出口年增率14.0%.
9/12 (一)
--台湾金融市场因中秋节休市一天.
9/20(二)
--16:00 经济部公布8月外销订单,7月年增率为11.12%.
9/23(五)
--16:00 经济部公布8月工业生产,7月年增率为3.93%.
*9/26 (一)
--16:10 央行公布8月货币总计数,7月年增率是6.18%.
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
11/21(五)
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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