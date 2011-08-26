澳洲经济指标总览--8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时段 最新值 前次值 再前次 下次公布时间
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第一季 -1.2% +0.8% +0.1% 9月7日
(较上年同期) +1.0% +2.7% +2.7%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第二季 +0.9% +1.6% +0.4% 10月26日
(较上年同期) +3.6% +3.3% +2.7%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.9% +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.3% +2.2%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.9% +0.8% +0.5%
(较上年同期) +2.7% +2.2% +2.3%
主要市场商品与服务CPI
(较前季) +0.6% +0.4% +0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.8% +1.6%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 7月 -0.1 +23.4 +7.8 9月8日
--全职 -22.2 +59 -22
--兼职 +22.1 -35.6 +29.8
失业率 5.1% 4.9% 4.9%
就业参与率 65.6% 65.6% 65.6%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第一季 赤字10.447 赤字8.091 赤字7.299 9月6日
商品与服务贸易收支 顺差3.030 顺差6.366 顺差6.756
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 6月 顺差20.52 顺差23.33 顺差15.97 9月12日
出口(较前月) 持平 +3% +1%
进口(较前月) +3% 持平 +1%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +0.8% +1.4% -3.8% 10月21日
出口物价(较前季) +6.0% +5.2% -8.1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 6月 -0.1% -0.6% +1.2% 9月1日
生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.8% +1.2% +0.1% 10月24日
(较上年同期) +3.4% +2.9% +2.7% (完)
--整理 王翔琼
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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