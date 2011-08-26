〔台湾债市〕RP利率持平,留意月底资金赎回状况

路透台北8月26日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平于近期区间.投信遭申购与赎回皆有,造成市场资金分配不均,但场上找钱也不难,整体而言,资金供应平稳.

资金调度人士指出,虽然时序逐渐接近月底,但近期市场资金状况较为平稳,没有出现如过去两个月月底资金紧俏的状况,预期下周RP利率不至明显波动,可望维持在既有区间;不过,剩下三个交易日里仍有些许因子可能影响市况,将持续观察资金赎回状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

交易商统计,下周市场紧缩及宽松因子如下:周二(8月30日)有40亿台币的中租迪和公司债交割,以及119亿台币的仁宝(2324.TW)现金股利发放;周三(8月31日)有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割;周五(9月2日)则有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放.(完)