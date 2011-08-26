〔台湾债市〕RP利率持平,留意月底资金赎回状况

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透台北8月26日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平于近期区间.投信遭申购与赎回皆有,造成市场资金分配不均,但场上找钱也不难,整体而言,资金供应平稳.
资金调度人士指出,虽然时序逐渐接近月底,但近期市场资金状况较为平稳,没有出现如过去两个月月底资金紧俏的状况,预期下周RP利率不至明显波动,可望维持在既有区间;不过,剩下三个交易日里仍有些许因子可能影响市况,将持续观察资金赎回状况.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.
交易商统计,下周市场紧缩及宽松因子如下:周二(8月30日)有40亿台币的中租迪和公司债交割,以及119亿台币的仁宝(2324.TW)现金股利发放;周三(8月31日)有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割;周五(9月2日)则有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)