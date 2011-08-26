〔台湾债市〕殖利率早盘小弹,美联储主席讲话前市场谨慎观望

路透台北8月26日电---台湾公债殖利率周五早盘小幅弹升,因股市表现偏强,以及交易商在美联储(FED)主席贝南克发表讲话前先行退场观望.而昨日傍晚高雄市政府债标售的利多,则未能在盘面上发酵.

市场人士认为,七年期高雄市政府债得标利率偏低,主因来自于银行与票券商的补券需求,就绝对利率角度而言,具有养券价值.但就与存续期相当的公债利差角度来看,缺乏吸引力.不过高市债标售的利多,仍多少有利于中钢(2002.TW)、台电公司债的标售.

"银行与票券商这两年调节不少公债,在补券需求下,高市债是不错的选择."一大型寿险业交易员称.

另一票券商交易员则认为,虽然市场认为高市债得标利率偏低,但寿险业等实质买盘不贸然追多的操作策略似乎没有改变,他们仍会参与中钢与台电公司债的标售,但应不致将殖利率追到太低.

本地时间10:37,指标五年期券100/6A00106=TWO殖利率弹升0.40个基点,报1.0340%;面临换券压力的10年券100/5A00105=TWO殖利率则弹2.70个基点报1.4450%.台湾股市.TWII由红翻黑,微跌0.01%.

全球交易商正观望美联储主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会,是否会暗示将推出更多刺激举措以避免经济再陷衰退.

三位证券承销商周四表示,首次发行的七年期高雄市政府债在买盘踊跃认购下,得标利率为1.45%,明显低于市场预估的1.50-1.60%.且发行额度由100亿台币增加至124.5亿.[ID:nCT0475551]

台湾龙头钢厂--中钢将在本月30日标售上限200亿台币的公司债.台湾最大公司债发行单位--台湾电力也公布将在9月7日第四度标售有担保公司债,但下调计划发行金额至80亿台币,前三期的计划金额均为100亿.[ID:nCT0475249](完)