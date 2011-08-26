〔台股业绩〕华硕第二季净利略优于预期,下季EPAD出货量倍增至80万台

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透台北8月26日电---全球第五大个人电脑品牌商--华硕电脑(2357.TW)周五公布第二季净利35.95亿台币,略优于市场预估;华硕并预估第三季平板电脑EPAD出货量将较上季倍增至80万台.
华硕第二季净利较上年同期的33.20亿台币成长8%,较上季的34.21亿则是成长5%.据汤森路透I/B/E/S,10位分析师平均预估第二季为净利33.6亿台币.
对于第三季展望,华硕预估一般笔记型电脑出货目标量为360万台,较上季的310万台增16.2%;低价笔电EEE PC出货量预估为110万台,较上季增10%.
华硕上日已布上半年非合并财报,上半年净利为70.16亿台币,较去年同期的82.59亿衰退15.05%.
华硕是在台湾股市收盘後公布财报.今日股价跌1.61%至244台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.46%.(完)
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--记者 董永年; 审校 黄凯
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