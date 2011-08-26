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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 14:14 BJT

〔台股业绩〕华硕第二季净利略优于预期,下季EPAD出货量倍增至80万台

路透台北8月26日电---全球第五大个人电脑品牌商--华硕电脑(2357.TW)周五公布第二季净利35.95亿台币,略优于市场预估;华硕并预估第三季平板电脑EPAD出货量将较上季倍增至80万台.

华硕第二季净利较上年同期的33.20亿台币成长8%,较上季的34.21亿则是成长5%.据汤森路透I/B/E/S,10位分析师平均预估第二季为净利33.6亿台币.

对于第三季展望,华硕预估一般笔记型电脑出货目标量为360万台,较上季的310万台增16.2%;低价笔电EEE PC出货量预估为110万台,较上季增10%.

华硕上日已布上半年非合并财报,上半年净利为70.16亿台币,较去年同期的82.59亿衰退15.05%.

华硕是在台湾股市收盘後公布财报.今日股价跌1.61%至244台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.46%.(完)

参看华硕相关新闻,请点选[2357.TW-CMN]

--记者 董永年; 审校 黄凯

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