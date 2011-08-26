〔东京汇市〕美元兑日圆自两周高点回落,但美联储主席谈话料带来提振

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
* 美元兑日圆脱离两周高点,日本出口商静候美联储主席贝南克谈话
* 若美联储未推出强力刺激计划,市场或进一步解除美元空仓
* 欧元扳回周四跌势,受西班牙政治情势发展提振,但在美联储谈话後料脆弱
* 澳元表现亮眼,澳洲央行安抚了对降息的担忧
路透东京8月26日电---美元兑日圆周五脱离两周高点,受西班牙政治情势发展带动的欧元涨势拖累,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)不会暗示强劲经济刺激措施的预期下,美元料扳回跌势,并进一步走坚.
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)