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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 11:51 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆自两周高点回落,但美联储主席谈话料带来提振

* 美元兑日圆脱离两周高点,日本出口商静候美联储主席贝南克谈话

* 若美联储未推出强力刺激计划,市场或进一步解除美元空仓

* 欧元扳回周四跌势,受西班牙政治情势发展提振,但在美联储谈话後料脆弱

* 澳元表现亮眼,澳洲央行安抚了对降息的担忧

路透东京8月26日电---美元兑日圆周五脱离两周高点,受西班牙政治情势发展带动的欧元涨势拖累,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)不会暗示强劲经济刺激措施的预期下,美元料扳回跌势,并进一步走坚.

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