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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 12:03 BJT

〔东京美债〕公债价格受支撑,对于美国进一步刺激措施的预期降温

路透东京8月26日电---美国政府公债周五在亚洲市场受支撑,上日则是一周来首次上涨,因市场益发认为美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在今日稍後演讲中,可能不会强力暗示进一步的刺激措施.

美债收益率(殖利率)周四下跌,对于贝南克周五在杰克森霍尔会议暗示新宽松措施的预期降温.贝南克去年在同一场会议上暗示了会有新一轮量化宽松.

10年期美债收益率US10YT=RR报2.23%,持平于周四纽约尾盘水准.

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