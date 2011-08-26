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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 12:19 BJT

〔路透基点〕兆丰国际商银获委托主办Rechi Holdings贷款案--RLPC

路透香港8月26日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾兆丰国际商业银行已获委托,主办在英属维京群岛注册的Rechi Holdings一项5,000万美元五年期贷款.

贷款案预计9月初展开筹组.资金料用于营运资本.

Rechi Holdings在2010年3月取得一笔3,600万美元三年期循环信用.由母公司台湾瑞智精密(4532.TW)担保,利率介于120-165个基点,依瑞智精密税後净利润率表现而定.

瑞智精密是台湾最大空调压缩机制造商.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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