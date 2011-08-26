〔澳新汇市〕澳洲央行总裁讲话扶助澳元上涨,关注美联储动向

路透惠灵顿/悉尼8月26日电---澳元周五获得部分上涨动力,因澳洲央行总裁的讲话持谨慎乐观态度,令市场下调了利率会遭大幅调降的预期.

澳元兑美元AUD=D4上涨0.005美元至1.0480美元,此前澳洲央行总裁史蒂文斯向议会表示,澳洲准备好应对全球经济进一步疲软,但没有发出降息的暗示.他亦未暗示将会下调利率,这令市场降低了对利率调降的预期.[ID:nCN1926239]