〔台湾央行〕共发行1,275.5亿台币存单,发行馀额增加179亿

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透台北8月26日电---台湾央行周五表示,今日共发行1,275.5亿台币存单.相较存单到期金额1,096.5亿,存单发行馀额增加179亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,010.5亿台币,利率为0.87%;91天期177亿台币,利率为0.93%;182天期88亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行657亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,243.6亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为20亿台币,累计超额准备为918亿,加计前期1%的超额准备为1,845亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。