〔台湾汇市〕台币兑美元量缩收贬1.9分,关注稍晚贝南克谈话

路透台北8月26日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘微幅收贬1.9分.由于国际多空因素未明,亚洲股汇市表现平平,台北汇市气氛同样观望,以实质抛补为主,交投缺乏方向,静待稍晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的谈话.

汇银人士指出,美联储先前已表示将维持超低利率至2013年,为避免市场流动性泛滥及通膨高涨,市场人士预计美联储可能暂时不会祭出第三次量化宽松政策(QE3).不过市场信心依旧脆弱,预料贝南克仍会释出其他暗示,台币若要走出盘整仍有难度,下周区间先看28.9-29.1元.

"今天市况很清淡,台币还是在区间...市场亟需找个议题来发挥,"一位本地银行人士说.

此外,交易员并表示,台币已站稳29元价位有一段时日,出口商抛汇量渐减,纷将美元卖单改挂于29.05元附近,且外商银行方向性不明,双方追价意愿皆不高,令全日交易量较上日缩减约三分之一.

周五怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)举行全球央行年会,美联储主席贝南克将在会中发表演说.去年贝南克即在会中暗示,可能通过购买长期债券来刺激经济成长,为第二次量化宽松政策(QE2)揭开序幕.

台币兑美元周五收报29.060元,较前一周升值1.6分,或0.06%;累计今年以来台币已升值4.31%,在亚洲新兴国家仅落後坡元SGD=、韩元KRW=、印尼卢比IDR=等货币.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘上涨0.46%,报7,445.10点;外资及陆资在台股买超41.89亿台币,已连续二日买超,上交易日为买超17.45亿.[ID:nCT0475897]

新兴市场中,亚洲新兴货币不太可能从本周末美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话中获得安慰,韩国韩元终结了连续四周的跌势,新加坡坡元则有望连续第三周录得涨幅.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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