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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 15:00 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元挫跌,市场观望美联储主席谈话

0643GMT---欧元兑美元EUR=升0.4%至日高1.4435,盘旋在本周区间1.44-1.45美元内,投资人观望美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克是否宣布更多提振经济的货币政策措施.

部分市场人士认为,本周稍早的美元小幅涨势,显示投资人已经排除贝南克宣布新一轮量化宽松的可能性,因此若贝南克果真未暗示量化宽松,市场反应可能有限.

其他人士则预期美元有向上修正的可能性,因缺乏新的经济刺激措施,可能抑制对欧元、澳元和新西兰元等较高风险货币的需求.

澳元兑美元AUD=D4升0.5%,稍早澳洲央行总裁史蒂文斯的谈话似乎对利率相当乐观.

美元全面下跌,美元指数.DXY跌0.4%至73.970,美元/日圆JPY=跌0.4%至77.15日圆.(完)

--编译 王冠中;审校 白云

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