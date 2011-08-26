《外汇动态》欧洲开盘:美元挫跌,市场观望美联储主席谈话

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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0643GMT---欧元兑美元EUR=升0.4%至日高1.4435,盘旋在本周区间1.44-1.45美元内,投资人观望美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克是否宣布更多提振经济的货币政策措施.
部分市场人士认为,本周稍早的美元小幅涨势,显示投资人已经排除贝南克宣布新一轮量化宽松的可能性,因此若贝南克果真未暗示量化宽松,市场反应可能有限.
其他人士则预期美元有向上修正的可能性,因缺乏新的经济刺激措施,可能抑制对欧元、澳元和新西兰元等较高风险货币的需求.
澳元兑美元AUD=D4升0.5%,稍早澳洲央行总裁史蒂文斯的谈话似乎对利率相当乐观.
美元全面下跌,美元指数.DXY跌0.4%至73.970,美元/日圆JPY=跌0.4%至77.15日圆.(完)
--编译 王冠中;审校 白云
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。