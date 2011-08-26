〔台湾债市〕殖利率涨跌互见,审慎等待美联储主席今晚讲话

路透台北8月26日电---台湾公债殖利率周五收盘涨跌互见.在交易商等待美联储(FED)主席贝南克今晚发表讲话的胶着气氛中,殖利率随着股市震荡,10年券100/5因面临换券与近期大型企业集中发行七年期公司债等压力,走势较为疲弱.

针对下周展望,市场人士认为,今晚贝南克到底端出什麽拯救经济方案最值得关注.此外,下周美国将陆续公布采购经理人指数(PMI)、非农就业等数据,也牵动全球投资人的神经.预料五年券100/6殖利率会在0.98-1.07%的较大区间震荡.

"从全球金融市场近日表现来看,有没有QE3的差别会很大."一证券商交易主管称.

另一外商银行交易员则指出,"贝南克一定会do something,...除了印钞票,还能做什麽?"

全球交易商正观望美联储主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会,是否会暗示将推出更多刺激举措以避免经济再陷衰退.

七年期高雄市政府债于昨日公布得标利率为1.45%,发行额度由100亿台币增加至124.5亿.後续还有龙头钢厂--中钢(2002.TW)将在30日标售上限200亿台币的公司债.紧接着台湾最大公司债发行单位--台湾电力也将在9月7日第四度标售有担保公司债,但下调计划发行金额至80亿台币.

美国公债价格周四上涨,人们对美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将暗示修复经济措施的预期降低,重新将目光聚焦在美国疲弱的经济前景及对欧洲债务危机的忧虑上.指标10年期公债US10YT=RR价格上涨19/32,收益率报2.23%,较周三尾盘跌7个基点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.62 1.0238 1.0200-1.0449 378.5

10 100/5 A00105=TWO +2.20 1.4400 1.4250-1.4570 67.5

20 100/7 A00107=TWO +0.80 1.8280 1.8280-1.8280 0.5

今日10年券100/5走势相对疲弱,部分先前追低的交易商盘中纷纷停损,引发多杀多的走势.由于殖利率收盘的位置1.44%已经突破先前1.31-1.42%的盘整区间,交易商预期,下周可能会进一步向1.47%,甚至是1.50%测试.

"高市债与近期发行的七年公司债,让10年券处境尴尬."一大型券商交易员说.

另一外商银行交易员也指出,七年期的高市债利率在1.45%,与100/5的殖利率相当."同样是公债,不能说没有替代效应."

券商交易员预期表示,由于後续还有中钢与台电公司债要标售,再加上新一期10年券100/9将在下月8日展开发行前交易,100/5可能会一路疲软到标债.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8280

10 100/5 A00105=TWO 1.4400

5 100/6 A00106=TWO 1.0238

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)