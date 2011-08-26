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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 15:07 BJT

〔澳洲股市〕收盘小跌0.3%,静待美联储贝南克发表谈话

路透墨尔本8月26日电---澳洲股市周五收低0.3%,因投资人在美联储主席贝南克谈话前结清仓位,市场预计贝南克将为其对美国经济的计画提供更明确的讯息.

拜周初涨势之助,指数周线上涨2.4%,为一个月来最大涨幅.

澳洲央行总裁表示,该国已准备好因应国际局势的恶化,指数早盘随即一度上扬0.4%,而金属价格坚挺亦短暂拉抬矿业类股走势.

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