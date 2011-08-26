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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 15:40 BJT

〔外汇期权〕美元/日圆选择权波动率上扬,欧元/美元波动率持稳--IFR

IFR伦敦8月26日电---较短天期选择权波动率近日寻获支撑,市场人士等待美联储主席贝南克1400GMT演说.

较短天期美元/日圆选择权波动率在隔夜市场上扬,因昨日尾盘现汇走高至77.70.一个月期美元/日圆波动率今天早盘为11.3%,昨天为11.0%,三个月期波动率小升至11.45%,一年期小升0.05个百分点至12.6%.

欧元/美元波动率没有变化,一个月期波动率由上周五高位14.25%下滑後,近几日在13.0%获得需求.一年期波动率整周持稳13.8%附近.执行价1.44及1.45的一周期选择权昨天有不小买盘.

9月22日到期1.4125/1.4825双边碰触失效选择权波动率近几日在17.25%成交不少.

瑞郎、澳元及英镑相关选择权波动率持平昨日.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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