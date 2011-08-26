〔美国金融〕监管当局要求银行业者吸纳更多存款--报导

路透8月26日电---彭博引述六位知情人士指出,美国监管当局已要求部分银行接受更多大型投资者的存款,即使无利可图,而银行业者则要求换取放宽存款保险费用及杠杆比率规定.

投资人为避开欧债危机及股市下跌,大量资金涌向银行存款,美国银行业者目前争取监管当局放宽规定.

报导称,监管当局要求银行业者设法吸纳存款,因为这有助改善金融体系稳定性.

存款增加,则银行业者必须向联邦存款保险公司(FDIC)支付更多费用.存款保险费用是每季根据银行每日平均存款及资产水位计算.

报导称,根据四位知情人士表示,银行业者已与联邦储备理事会(FED)、FDIC、通货监理局(OCC)及财政部进行过讨论.(完)