〔美国金融〕监管当局要求银行业者吸纳更多存款--报导

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透8月26日电---彭博引述六位知情人士指出,美国监管当局已要求部分银行接受更多大型投资者的存款,即使无利可图,而银行业者则要求换取放宽存款保险费用及杠杆比率规定.
投资人为避开欧债危机及股市下跌,大量资金涌向银行存款,美国银行业者目前争取监管当局放宽规定.
报导称,监管当局要求银行业者设法吸纳存款,因为这有助改善金融体系稳定性.
存款增加,则银行业者必须向联邦存款保险公司(FDIC)支付更多费用.存款保险费用是每季根据银行每日平均存款及资产水位计算.
报导称,根据四位知情人士表示,银行业者已与联邦储备理事会(FED)、FDIC、通货监理局(OCC)及财政部进行过讨论.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 02/02/2017 01/26/2017 01/26/2017 02/04/20 16 初值 修正值 前值 小麦 618,235 332,060 321,479 401,529 燕麦 699 599 599 0 大麦 288 575 575 0 玉米 1,113,212 1,062,502 1,061,865 457,893 高粱 118,431 240,053 240,053 241,895 大豆 1,635,714 1,636
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选