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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 15:48 BJT

《外汇动态》宏观基金卖盘推低美元/日圆

0738GMT---美元兑日圆跌至日低76.90日圆,交易商称宏观基金卖盘推低了美元.

美元随後脱离低点,在77.00日圆附近交投,因在76.88-90日圆之间的大量买单,抑制了进一步跌幅.

执行价在77.00日圆的选择权将在今日稍後到期,可能让美元维持在目前水准左右.(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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