《外汇动态》宏观基金卖盘推低美元/日圆

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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0738GMT---美元兑日圆跌至日低76.90日圆,交易商称宏观基金卖盘推低了美元.
美元随後脱离低点,在77.00日圆附近交投,因在76.88-90日圆之间的大量买单,抑制了进一步跌幅.
执行价在77.00日圆的选择权将在今日稍後到期,可能让美元维持在目前水准左右.(完)
--编译 王冠中;审校 王洋
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。